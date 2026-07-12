ПВО сбила четыре БПЛА при атаке ВСУ на Севастополь

ПВО сбила четыре БПЛА при атаке ВСУ на Севастополь

В Севастополе военные отражают атаку беспилотников ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в регионе работают силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Балаклавском районе, — написал Развожаев.

По предварительной информации, в результате атаки никто из людей не пострадал. Губернатор призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности и не находиться на открытых пространствах. Он также сообщил, что российские военные продолжают уничтожение беспилотников с использованием различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.

Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб, еще 15 мирных жителей получили ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ по территории ДНР. Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная помощь.

В управлении по документированию военных преступлений Украины при главе ДНР также сообщили, что за минувшие сутки украинские военные семь раз атаковали территорию республики. Противник выпустил восемь различных боеприпасов, в результате чего ранения получил один гражданский.