Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 02:20

ПВО сбила четыре БПЛА при атаке ВСУ на Севастополь

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Севастополе военные отражают атаку беспилотников ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в регионе работают силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Балаклавском районе, — написал Развожаев.

По предварительной информации, в результате атаки никто из людей не пострадал. Губернатор призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности и не находиться на открытых пространствах. Он также сообщил, что российские военные продолжают уничтожение беспилотников с использованием различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.

Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб, еще 15 мирных жителей получили ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ по территории ДНР. Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная помощь.

В управлении по документированию военных преступлений Украины при главе ДНР также сообщили, что за минувшие сутки украинские военные семь раз атаковали территорию республики. Противник выпустил восемь различных боеприпасов, в результате чего ранения получил один гражданский.

Регионы
Россия
Севастополь
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ ответил, готова ли Россия напасть на НАТО
Нож для самообороны: что разрешено и запрещено законом
Минпросвещения назвало безопасные сюжеты компьютерных игр для детей
Глава Пентагона заявил, что Иран «платит за плохой выбор»
В ФНПР раскрыли неожиданный бонус длинной очереди на заправке
Россиянам увеличат накопительные пенсии
В Иране произошла новая серия взрывов
Перестрелка на улицах в Канаде привела к жертвам и раненым
Страны НАТО проявили интерес к диалогу с Россией
«Рухнула на глазах»: в США оценили ситуацию с украинской обороной на фронте
На Западе испугались после удара ВС России
Стало известно, когда в Москве закончатся дожди
Стали известны детали угрозы Трампу со стороны Ирана
У северных Курил зафиксировали землетрясение
Англия обыграла Норвегию 2:1 и вышла в полуфинал ЧМ-2026
Россиянам рассказали о следующей сокращенной рабочей неделе
США начали новую операцию у Ормузского пролива
Развожаев сделал заявление после отключения света в Севастополе
Эксперт спрогнозировал размер зарплаты в России в 2027 году
ПВО сбила четыре БПЛА при атаке ВСУ на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов
Общество

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.