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12 июля 2026 в 02:16

Армия Мали отбила Анефис после нападения террористов

Армия Мали восстановила контроль над городом Анефис после атаки боевиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы Мали восстановили контроль над городом Анефис на северо-востоке страны после нападения террористов, сообщили в пресс-службе армии страны. Военные также заявили о проведении одного авиаудара по противнику.

В командовании сообщили, что после возвращения Анефиса под полный контроль военные совместно с партнерами продолжают операции по зачистке территории. По данным армии, действия направлены против вооруженных группировок JNIM (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и FLA.

Ранее сообщалось, что боевики из Судана атаковали город Ам-Дафок на северо-востоке ЦАР. После авиаудара российских специалистов вооруженные формирования бежали обратно на территорию Судана. Ситуация в районе, по данным собеседника агентства, остается под контролем.

До этого командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон сообщал, что подразделения Вооруженных сил России контролируют все возможные пути подхода к Константиновке и не позволяют ВСУ перебрасывать подкрепления. По его словам, украинское командование ежедневно убеждает военнослужащих, что ситуация находится под контролем, но это не так. Командир добавил, что на данном направлении постоянно работает разведка.

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