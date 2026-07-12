Вооруженные силы Мали восстановили контроль над городом Анефис на северо-востоке страны после нападения террористов, сообщили в пресс-службе армии страны. Военные также заявили о проведении одного авиаудара по противнику.

В командовании сообщили, что после возвращения Анефиса под полный контроль военные совместно с партнерами продолжают операции по зачистке территории. По данным армии, действия направлены против вооруженных группировок JNIM (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и FLA.

Ранее сообщалось, что боевики из Судана атаковали город Ам-Дафок на северо-востоке ЦАР. После авиаудара российских специалистов вооруженные формирования бежали обратно на территорию Судана. Ситуация в районе, по данным собеседника агентства, остается под контролем.

До этого командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон сообщал, что подразделения Вооруженных сил России контролируют все возможные пути подхода к Константиновке и не позволяют ВСУ перебрасывать подкрепления. По его словам, украинское командование ежедневно убеждает военнослужащих, что ситуация находится под контролем, но это не так. Командир добавил, что на данном направлении постоянно работает разведка.