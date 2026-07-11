Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 23:00

Представитель Добрынина раскрыла правду о его самочувствии

Представитель Добрынина опровергла сообщения о госпитализации певца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель певца Александра Добрынина опровергла сообщения о том, что артисту стало плохо и ему якобы потребовалась экстренная медицинская помощь, передает РИА Новости. Она подчеркнула, что информация не соответствует действительности.

Нет, с ним все нормально, — заявила она.

Таким образом, сведения о проблемах со здоровьем исполнителя не подтвердились. По словам представительницы артиста, поводов для беспокойства нет.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что певцу Александру Добрынину экстренно вызвали скорую помощь в Москве. По информации телеканала, артист потерял сознание из-за резкого падения давления. Как сказано в материале, прибывшие врачи оказали ему необходимую помощь, однако от госпитализации он отказался.

До этого народный артист России и дирижер Валерий Гергиев опроверг появившуюся в прессе информацию о своей экстренной госпитализации. Музыкант сообщил, что с ним все в порядке. Информация о проблемах со здоровьем у деятеля культуры появилась в пятницу, 10 июля. Журналисты сослались на его дочку.

Общество
актеры
фейки
госпитализации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кровь обеднела: врач назвала 10 причин срочно проверить гемоглобин
Охотник за золотом: как маньяк кошмарил два города на Волге
В Грайвороне ребенок попал под удар дрона ВСУ
Партию Качиньского освистали на траурной церемонии в Польше
Авиакомпании заключили необычное пари перед матчем ЧМ-2026
Медведев объявил о расставании со своим тренером
Россиянин Гассиев уверенно защитил титул чемпиона мира по боксу
Девять человек ранены при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ДНР
Один человек погиб, еще 15 пострадали при атаках БПЛА в ДНР
Представитель Добрынина раскрыла правду о его самочувствии
Мощный ураган оставил без света жителей Тверской области
Желтый уровень в Москве решили не отменять
Федерация гимнастики отреагировала на поддержку МОК в возвращении россиян
Звезда «Сватов» Добронравов призвал не зацикливаться на плохих воспоминаниях
В Госдуме дали неожиданный совет россиянам, критикующим развлекательные шоу
В Госдуме объяснили, чем плохи современные киносказки
Польша и Франция начали консультации по «ядерному зонтику»
Эстония усилила проверки мужчин из РФ на границе
«Не очень разумно»: Анкара раскрыла позицию по возможной продаже С-400
Чешская теннисистка покорила Уимблдон
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.