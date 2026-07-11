Представитель Добрынина раскрыла правду о его самочувствии Представитель Добрынина опровергла сообщения о госпитализации певца

Представитель певца Александра Добрынина опровергла сообщения о том, что артисту стало плохо и ему якобы потребовалась экстренная медицинская помощь, передает РИА Новости. Она подчеркнула, что информация не соответствует действительности.

Нет, с ним все нормально, — заявила она.

Таким образом, сведения о проблемах со здоровьем исполнителя не подтвердились. По словам представительницы артиста, поводов для беспокойства нет.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что певцу Александру Добрынину экстренно вызвали скорую помощь в Москве. По информации телеканала, артист потерял сознание из-за резкого падения давления. Как сказано в материале, прибывшие врачи оказали ему необходимую помощь, однако от госпитализации он отказался.

До этого народный артист России и дирижер Валерий Гергиев опроверг появившуюся в прессе информацию о своей экстренной госпитализации. Музыкант сообщил, что с ним все в порядке. Информация о проблемах со здоровьем у деятеля культуры появилась в пятницу, 10 июля. Журналисты сослались на его дочку.