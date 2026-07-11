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11 июля 2026 в 21:04

Известному певцу экстренно вызвали скорую в Москве

РЕН ТВ: певцу Александру Добрынину экстренно вызвали скорую

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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РЕН ТВ сообщил, что певцу Александру Добрынину экстренно вызвали скорую помощь в Москве. По информации телеканала, артист потерял сознание из-за резкого падения давления. Как сказано в материале, прибывшие врачи оказали ему необходимую помощь, однако от госпитализации он отказался.

Широкую известность Добрынин получил как солист ВИА «Веселые ребята». В конце 1980-х годов его визитной карточкой стала песня «Розовые розы».

Ранее народный артист России и дирижер Валерий Гергиев опроверг появившуюся в прессе информацию о своей экстренной госпитализации. Музыкант сообщил, что с ним все в порядке. Информация о проблемах со здоровьем у деятеля культуры появилась в пятницу, 10 июля. Журналисты сослались на его дочку.

До этого певица Анита Цой рассказала, что причиной ее госпитализации стало не онкологическое заболевание, а болезнь Грейвса. По словам исполнительницы, это заболевание у нее диагностировали уже давно.

Культура
Москва
певцы
госпитализации
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