Известному певцу экстренно вызвали скорую в Москве

РЕН ТВ сообщил, что певцу Александру Добрынину экстренно вызвали скорую помощь в Москве. По информации телеканала, артист потерял сознание из-за резкого падения давления. Как сказано в материале, прибывшие врачи оказали ему необходимую помощь, однако от госпитализации он отказался.

Широкую известность Добрынин получил как солист ВИА «Веселые ребята». В конце 1980-х годов его визитной карточкой стала песня «Розовые розы».

Ранее народный артист России и дирижер Валерий Гергиев опроверг появившуюся в прессе информацию о своей экстренной госпитализации. Музыкант сообщил, что с ним все в порядке. Информация о проблемах со здоровьем у деятеля культуры появилась в пятницу, 10 июля. Журналисты сослались на его дочку.

До этого певица Анита Цой рассказала, что причиной ее госпитализации стало не онкологическое заболевание, а болезнь Грейвса. По словам исполнительницы, это заболевание у нее диагностировали уже давно.