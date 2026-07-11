«Перехватить повестку»: в ФСБ раскрыли стратегию Киева Подполковник ФСБ Беляев: Киев пытается отвлечь внимание от неудач на фронте

Киев стремится отвлечь внимание от неудач на фронте, организуя теракты на территории России, заявил в интервью ИС «Вести» подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев. По его словам, Украина пытается сформировать информационную повестку, в которой якобы побеждает.

Украина пытается перехватить информационную повестку и сформировать в инфосреде картинку, где она якобы побеждает. <...> Теракты, диверсии, показ отдельных видео с нанесением ударов по НПЗ и выдачи этих видео за системное уничтожение, — сказал Беляев.

Ранее в ФСБ рассказали, что спецслужбы Украины активно используют иностранные мессенджеры для вербовки российских граждан с целью организации диверсий и террористических актов. Там отметили, что злоумышленники пользуются доверчивостью людей, склоняя их к совершению тяжких преступлений.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ России пресекли масштабную диверсию против военного аэродрома Ростов-Центральный. По данным контрразведчиков, украинские спецслужбы планировали использовать для атаки 13 ударных FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта, которые должны были обеспечить автономное наведение на цели даже в условиях радиоэлектронного подавления.