В ЕС признали, что новая тактика России «обескровила» украинскую ПВО

Россия изменила тактику воздушных ударов по военным объектам на Украине, что снизило эффективность украинской системы противовоздушной обороны, пишет французская газета Le Monde. Так, например, во время ударов в ночь на 6 июля и утром 11 июля украинским расчетам не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

По информации издания, российские военные начали применять большое количество ракет и беспилотников в короткие промежутки времени и даже одновременно, что приводит к перегрузке средств ПВО. Как отмечает газета, дополнительную сложность для ВСУ создают новые реактивные беспилотники «Герань».

По оценке ВСУ, их доля составляет до 30% от общего числа российских ударных дронов. Эти аппараты способны развивать скорость свыше 500 километров в час, летать на высоте около пяти километров и преодолевать до 2 тыс. км.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился стянуть практически все имеющиеся комплексы противоракетной обороны в Киев. В Минобороны РФ отметили, что результаты применения высокоточного оружия подтверждают его эффективность и способность преодолевать любые средства ПВО и ПРО, поставленные западными странами.