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11 июля 2026 в 20:26

В ЕС признали, что новая тактика России «обескровила» украинскую ПВО

Le Monde: новая тактика России снизила эффективность украинской ПВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/ РИА Новости
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Россия изменила тактику воздушных ударов по военным объектам на Украине, что снизило эффективность украинской системы противовоздушной обороны, пишет французская газета Le Monde. Так, например, во время ударов в ночь на 6 июля и утром 11 июля украинским расчетам не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

По информации издания, российские военные начали применять большое количество ракет и беспилотников в короткие промежутки времени и даже одновременно, что приводит к перегрузке средств ПВО. Как отмечает газета, дополнительную сложность для ВСУ создают новые реактивные беспилотники «Герань».

По оценке ВСУ, их доля составляет до 30% от общего числа российских ударных дронов. Эти аппараты способны развивать скорость свыше 500 километров в час, летать на высоте около пяти километров и преодолевать до 2 тыс. км.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился стянуть практически все имеющиеся комплексы противоракетной обороны в Киев. В Минобороны РФ отметили, что результаты применения высокоточного оружия подтверждают его эффективность и способность преодолевать любые средства ПВО и ПРО, поставленные западными странами.

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