Американские переговорщики отказались ехать на встречу с делегацией Ирана CBS: переговорщики США не поедут в Оман на встречу с иранской делегацией

Американская делегация не приедет в Оман для участия в переговорах с Ираном, передает телеканал CBS. При этом отмечается, что Вашингтон будет поддерживать связь с представителями Омана и Катара.

Группы американских технических переговорщиков также не будет. <...> США продолжат поддерживать дистанционную связь с представителями Омана и Катара, — говорится в сообщении.

До этого США расширили санкции против Ирана, включив в список восемь физических лиц и шесть компаний. Под новые рестрикции попал иранский банкир Али Ансари, который, по мнению американского Минфина, управляет активами лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что военные могут применить тысячи ракет против Ирана в случае попытки покушения на него. Глава Белого дома также отметил, что американские вооруженные силы готовы в течение года полностью уничтожить все районы противника.

Кроме того, администрация США потребовала от Ирана публично подтвердить, что Ормузский пролив остается открытым. Сообщалось, что Вашингтон выдвинул требование напрямую и через посредников.