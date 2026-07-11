Трамп обратился к врачам второй раз за полтора месяца

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что результаты его медосмотра оказались идеальными, в том числе по тесту на когнитивные способности. Американский лидер рассказал, что проходил комплексное профилактическое обследование организма в военно-медицинском центре Уолтера Рида. Это второе обращение хозяина Белого дома к врачу за полтора месяца.

Я только что идеально прошел медосмотр, я делаю это каждые полгода, и я запросил еще один когнитивный тест. Я единственный президент, который проходил такой тест трижды и каждый раз блестяще справился с ним, ответил правильно на все вопросы, — заявил он.

Известно, что Трамп не отличается здоровым образом жизни. Президент обожает фастфуд и газировку, но много лет не употребляет алкоголь и не курит. По его словам, отказаться от спиртного он решил после смерти старшего брата, страдавшего алкоголизмом. Президент США также неоднократно рассказывал, что обычно спит около четырех — пяти часов в сутки и не любит заниматься спортом.