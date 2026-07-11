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11 июля 2026 в 19:39

Трамп обратился к врачам второй раз за полтора месяца

Трамп похвастался идеальными результатами медосмотра

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что результаты его медосмотра оказались идеальными, в том числе по тесту на когнитивные способности. Американский лидер рассказал, что проходил комплексное профилактическое обследование организма в военно-медицинском центре Уолтера Рида. Это второе обращение хозяина Белого дома к врачу за полтора месяца.

Я только что идеально прошел медосмотр, я делаю это каждые полгода, и я запросил еще один когнитивный тест. Я единственный президент, который проходил такой тест трижды и каждый раз блестяще справился с ним, ответил правильно на все вопросы, — заявил он.

Известно, что Трамп не отличается здоровым образом жизни. Президент обожает фастфуд и газировку, но много лет не употребляет алкоголь и не курит. По его словам, отказаться от спиртного он решил после смерти старшего брата, страдавшего алкоголизмом. Президент США также неоднократно рассказывал, что обычно спит около четырех — пяти часов в сутки и не любит заниматься спортом.

Ранее, 31 мая, Трамп заявил, что без ошибок прошел тест на когнитивные способности. Он отметил, что набрал максимальные 30 баллов, и добавил, что уже в четвертый раз получил такой результат.

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Дональд Трамп
медосмотры
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