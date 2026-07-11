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11 июля 2026 в 20:26

Театр на Таганке в трауре: фото ушедшего Юрия Смирнова

Актер Юрий Смирнов в роли Исака Борга в сцене из спектакля «Земляничная поляна» в постановке режиссера Георгия Суркова в театре на Таганке в Москве Актер Юрий Смирнов в роли Исака Борга в сцене из спектакля «Земляничная поляна» в постановке режиссера Георгия Суркова в театре на Таганке в Москве Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Народный артист России и один из столпов театра на Таганке Юрий Смирнов ушел из жизни на 88-м году. Вместе с Юрием Любимовым он стоял у истоков создания знаменитого театра и принимал личное участие в формировании нового художественного языка отечественной сцены.

Смирнов родился в Чернигове в 1938-м. В 1963-м окончил Щукинское училище и сразу пришел в Московский театр драмы и комедии. За десятилетия он создал десятки запоминающихся образов — от Лиходеева в «Мастере и Маргарите» до Крутицкого в «На всякого мудреца довольно простоты». Играл в «Тартюфе», «Борисе Годунове», «Медее», «Добром человеке из Сезуана». До последних дней не уходил со сцены. Последней триумфальной работой стала главная роль профессора Борга в «Земляничной поляне» — за нее актер получил Премию Москвы.

В кино Смирнова полюбили миллионы: Гаврила в «Бумбараше», Петр Полипов в легендарном «Вечном зове» (1973–1983). Снимался в «Айвенго», «Белых одеждах», сериалах «На углу у Патриарших», «Две судьбы», «Бальзаковский возраст» и других проектах. В 2009-м озвучил фильм Юрия Нехая. Заслуженный артист РСФСР (1989), народный артист РФ (1997). Был женат на актрисе Галине Сапожниковой, вырастил сына Максима, который стал кино- и телережиссером.

Юрий Смирнов ушел из жизни 11 июля 2026 года в возрасте 87 лет. Прощание с артистом пройдет на Таганке — в театре, которому он отдал более 60 лет. Дата похорон будет объявлена позже.

Фотографии выдающегося актера — в галерее NEWS.ru.

Актеры Николай Губенко, Владимир Высоцкий, Юрий Смирнов в спектакле «Погибшие и живые» в театре на Таганке,1967 год
Актеры Николай Губенко, Владимир Высоцкий, Юрий Смирнов в спектакле «Погибшие и живые» в театре на Таганке,1967 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Актер Юрий Смирнов во время традиционного сбора труппы театра на Таганке
Актер Юрий Смирнов во время традиционного сбора труппы театра на Таганке
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭»
Юрий Смирнов во время сбора труппы театра на Таганке, посвященного началу 56-го сезона
Юрий Смирнов во время сбора труппы театра на Таганке, посвященного началу 56-го сезона
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Юрий Смирнов и директор театра на Таганке актриса Ирина Апексимова во время сбора труппы, посвященного началу 56-го сезона
Юрий Смирнов и директор театра на Таганке актриса Ирина Апексимова во время сбора труппы, посвященного началу 56-го сезона
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Актер Юрий Смирнов принимает участие в сборе труппы театра на Таганке
Актер Юрий Смирнов принимает участие в сборе труппы театра на Таганке
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Актер Юрий Смирнов в роли Исака Борга и актриса Татьяна Сидоренко в роли матери Исака в сцене из спектакля «Земляничная поляна» в постановке режиссера Георгия Суркова в театре на Таганке в Москве
Актер Юрий Смирнов в роли Исака Борга и актриса Татьяна Сидоренко в роли матери Исака в сцене из спектакля «Земляничная поляна» в постановке режиссера Георгия Суркова в театре на Таганке в Москве
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Юрий Смирнов в спектакле «Чайка 73458» театра на Таганке
Юрий Смирнов в спектакле «Чайка 73458» театра на Таганке
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
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