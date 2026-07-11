Театр на Таганке в трауре: фото ушедшего Юрия Смирнова

Актер Юрий Смирнов в роли Исака Борга в сцене из спектакля «Земляничная поляна» в постановке режиссера Георгия Суркова в театре на Таганке в Москве

Народный артист России и один из столпов театра на Таганке Юрий Смирнов ушел из жизни на 88-м году. Вместе с Юрием Любимовым он стоял у истоков создания знаменитого театра и принимал личное участие в формировании нового художественного языка отечественной сцены.

Смирнов родился в Чернигове в 1938-м. В 1963-м окончил Щукинское училище и сразу пришел в Московский театр драмы и комедии. За десятилетия он создал десятки запоминающихся образов — от Лиходеева в «Мастере и Маргарите» до Крутицкого в «На всякого мудреца довольно простоты». Играл в «Тартюфе», «Борисе Годунове», «Медее», «Добром человеке из Сезуана». До последних дней не уходил со сцены. Последней триумфальной работой стала главная роль профессора Борга в «Земляничной поляне» — за нее актер получил Премию Москвы.

В кино Смирнова полюбили миллионы: Гаврила в «Бумбараше», Петр Полипов в легендарном «Вечном зове» (1973–1983). Снимался в «Айвенго», «Белых одеждах», сериалах «На углу у Патриарших», «Две судьбы», «Бальзаковский возраст» и других проектах. В 2009-м озвучил фильм Юрия Нехая. Заслуженный артист РСФСР (1989), народный артист РФ (1997). Был женат на актрисе Галине Сапожниковой, вырастил сына Максима, который стал кино- и телережиссером.

Юрий Смирнов ушел из жизни 11 июля 2026 года в возрасте 87 лет. Прощание с артистом пройдет на Таганке — в театре, которому он отдал более 60 лет. Дата похорон будет объявлена позже.

Фотографии выдающегося актера — в галерее NEWS.ru.