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11 июля 2026 в 22:03

Эстония усилила проверки мужчин из РФ на границе

Эстония усилила проверки мужчин из России на границе с досмотром телефонов

Фото: IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press
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Эстония усилила проверки российских мужчин при пересечении государственной границы, сообщил Sputnik Латвия. По данным издания, в последние дни изменения затронули контрольно-пропускной пункт Кайдула.

Там эстонские пограничники стали массово вызывать россиян в возрасте от 18 до 52 лет на многочасовые собеседования. Особое внимание уделяется мужчинам, которые имеют вид на жительство в одной из стран Европы или второе гражданство государства Европейского союза.

Во время таких проверок пограничники изучают содержимое мобильных телефонов. По информации издания, они проверяют подписки в мессенджерах, участие в обсуждении политических тем, а также фотографии, которые хранятся на устройствах.

В издании полагают, что усиление контроля может быть связано с подготовкой к введению нового пакета санкций ЕС. В настоящее время его согласование продолжается в Брюсселе.

Ранее лидер национальной партии DOMOV Павол Слота заявил, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо мог бы стать наиболее подходящей фигурой для ведения переговоров между Евросоюзом и Россией. По его убеждению, глава правительства не только не боится открыто обозначать свою позицию, но и последовательно, несмотря на внешнее давление, акцентирует внимание на истинных причинах конфликта на Украине.

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