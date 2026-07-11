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11 июля 2026 в 22:28

Желтый уровень в Москве решили не отменять

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера 12 июля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили еще на сутки, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Причиной остаются сильные осадки.

Желтый погодный уровень продлен до 21:00 мск воскресенья, — сказано в сообщении

По данным синоптиков, вечером и ночью в столице и Московской области местами может выпасть до 20 мм осадков. Также не исключаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее ливни с грозами обрушились на Санкт-Петербург, в восьми районах города за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков. Лидерами по интенсивности ливней стали Красносельский и Пушкинский районы.

До этого из-за обильных осадков вода поступила в вестибюль станции метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии. В пресс-службе столичного метрополитена уточнили, что вода ушла в дренажную систему, станция продолжает работать в штатном режиме. По прогнозам синоптиков, за выходные в Москве и Подмосковье выпадет до 80% месячной нормы осадков.

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