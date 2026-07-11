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11 июля 2026 в 21:32

Россиянка взяла ребенка-инвалида «в аренду» ради бензина

В Пензе женщина при помощи чужого ребенка-инвалида прошла без очереди на АЗС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Пензе женщина взяла у подруги ребенка с инвалидностью и с его помощью заправилась вне очереди на автозаправочной станции, похваставшись этим в соцсетях. На кадрах видно, как она вместе с ребенком на заднем сиденье демонстрирует документы, подтверждающие инвалидность несовершеннолетнего. По данным РЕН ТВ, полиция организовала проверку.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность женщины. После завершения процессуальных действий могут быть опубликованы видео с ее объяснениями и дополнительная информация. Согласно указу президента России от 1992 года, сопровождающие детей с инвалидностью имеют право обслуживаться на автозаправочных станциях вне очереди.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак признал существование дефицита топлива на рынке. Он заявил, что нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за атак Вооруженных сил Украины.

До этого губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил рассмотреть возможность создания в России широкой сети малых НПЗ. По его мнению, постоянные атаки против крупных заводов делают создание сети небольших предприятий перспективным шагом для пополнения внутреннего рынка.

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