Россиянка взяла ребенка-инвалида «в аренду» ради бензина В Пензе женщина при помощи чужого ребенка-инвалида прошла без очереди на АЗС

В Пензе женщина взяла у подруги ребенка с инвалидностью и с его помощью заправилась вне очереди на автозаправочной станции, похваставшись этим в соцсетях. На кадрах видно, как она вместе с ребенком на заднем сиденье демонстрирует документы, подтверждающие инвалидность несовершеннолетнего. По данным РЕН ТВ, полиция организовала проверку.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность женщины. После завершения процессуальных действий могут быть опубликованы видео с ее объяснениями и дополнительная информация. Согласно указу президента России от 1992 года, сопровождающие детей с инвалидностью имеют право обслуживаться на автозаправочных станциях вне очереди.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак признал существование дефицита топлива на рынке. Он заявил, что нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за атак Вооруженных сил Украины.

До этого губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил рассмотреть возможность создания в России широкой сети малых НПЗ. По его мнению, постоянные атаки против крупных заводов делают создание сети небольших предприятий перспективным шагом для пополнения внутреннего рынка.