Сосед России собрался закупиться дальнобойными ракетами

Власти Эстонии начали переговоры с рядом компаний относительно поставок ракет большой дальности, сообщила телерадиокомпания ERR. В их число входит крылатая Barracuda, которая может запускаться с установки HIMARS.

Глава эстонского министерства обороны Ханно Певкур отметил, что Таллин заинтересован в покупке этой ракеты у американской компании Anduril Industries. По его словам, этот вариант является одним из рассматриваемых, однако окончательное решение будет зависеть от стоимости и требований сил обороны Эстонии.

Ранее председатель комиссии по иностранным делам парламента страны Марко Михкельсон заявил, что Эстонии еще долго придется тратить большие суммы на оборону. Он отметил, что не видит в будущем повода для сокращения расходов. По мнению парламентария, сокращение дефицита бюджета и увеличение финансирования сил обороны не противоречат друг другу.

До этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на частые залеты украинских дронов в воздушное пространство страны по пути в Россию. Глава дипломатического ведомства признал, что властей не радуют такие инциденты, но при этом Таллин не просит Киев останавливаться.