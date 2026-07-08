Эстония не вправе указывать Международному олимпийскому комитету (МОК), следует ли ему получать финансирование, заявила в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, страна с собственными экономическими проблемами не может диктовать условия международным организациям.

Эстония хочет лишить МОК европейского финансирования из-за допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. <...> По экономическим показателям Эстония занимает 21-е место среди 27 стран ЕС. Не с этими «достижениями» диктовать, кому что финансировать, — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы — 2027 по стрельбе из пневматического оружия перенесли из Таллина в испанскую Гранаду после отказа Эстонии допустить российских спортсменов к участию. Новым местом проведения соревнований выбрана Испания.

До этого советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что угрозы МВД Эстонии о прекращении деятельности православной церкви создают признаки формирования полицейского государства. По его словам, власти страны искусственно усиливают русофобские настроения.