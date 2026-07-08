«Нагнетаемая русофобия»: РПЦ об угрозах МВД Эстонии в адрес Церкви

«Нагнетаемая русофобия»: РПЦ об угрозах МВД Эстонии в адрес Церкви Протоиерей Балашов назвал Эстонию полицейским государством из-за угроз Церкви

Угрозы со стороны МВД Эстонии о прекращении деятельности православной церкви создают впечатление, что страна становится полицейским государством, заявил советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. По его словам, которые приводит РИА Новости, эстонские власти искусственно разжигают русофобию.

Угрозы принудительного прекращения деятельности религиозного объединения, с которыми не впервые выступает Министерство внутренних дел Эстонии, создают весьма неблагоприятный образ страны как полицейского государства, в котором искусственно нагнетаемая русофобия используется для отрицания основных прав человека, — высказался Балашов.

Он выразил надежду, что международные правозащитные организации заметят нарушение прав верующих в Эстонии. Протоиерей также призвал молиться за эстонцев, которые с достоинством защищают свои христианские убеждения.

Ранее итальянские власти выразили сомнения в необходимости введения новых ограничений против патриарха Кирилла. Европейский союз планирует включить главу Русской православной церкви в 21-й пакет санкций против России.