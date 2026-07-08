Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 16:51

«Нагнетаемая русофобия»: РПЦ об угрозах МВД Эстонии в адрес Церкви

Протоиерей Балашов назвал Эстонию полицейским государством из-за угроз Церкви

Протоиерей Николай Балашов Протоиерей Николай Балашов Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Угрозы со стороны МВД Эстонии о прекращении деятельности православной церкви создают впечатление, что страна становится полицейским государством, заявил советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. По его словам, которые приводит РИА Новости, эстонские власти искусственно разжигают русофобию.

Угрозы принудительного прекращения деятельности религиозного объединения, с которыми не впервые выступает Министерство внутренних дел Эстонии, создают весьма неблагоприятный образ страны как полицейского государства, в котором искусственно нагнетаемая русофобия используется для отрицания основных прав человека, — высказался Балашов.

Он выразил надежду, что международные правозащитные организации заметят нарушение прав верующих в Эстонии. Протоиерей также призвал молиться за эстонцев, которые с достоинством защищают свои христианские убеждения.

Ранее итальянские власти выразили сомнения в необходимости введения новых ограничений против патриарха Кирилла. Европейский союз планирует включить главу Русской православной церкви в 21-й пакет санкций против России.

Европа
РПЦ
Эстония
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
В Сети появились кадры задержания неудавшейся террористки
Европа установила тревожный температурный рекорд
Возлюбленный Лерчек рассказал о ее состоянии после химиотерапии
Овечкин завершил трехлетнюю тяжбу с соседом-американцем
Назван самый важный анализ для женщин, планирующих беременность
Стало известно, что пообещали москвичке за «голову» российского офицера
В США предположили, сколько продлится обострение конфликта с Ираном
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.