ДТП с автобусом в центре Москвы попало на видео

Момент дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и грузовой «Газели» в центре Москвы сняли на видео, роликом с происшествием поделился Telegram-канал «112». На обнародованных кадрах отчетливо видно, как водитель грузовика грубо нарушил правила безопасности.

Грузовик совершил резкое перестроение прямо в полосу движения общественного транспорта. Пытаясь на скорости уйти от неминуемого столкновения, шофер пассажирского автобуса был вынужден резко свернуть с дороги и выехать на газон. В результате данного дорожного инцидента никто из людей не погиб, а поврежденное транспортное средство сейчас эвакуируют с места аварии.

Ранее стало известно, что число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузового фургона увеличилось до 25 человек. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте аварии. Информация о госпитализированных и характере травм пока не раскрывается.

До этого сообщалось о ДТП с участием автомобиля первого замгубернатора Курской области Александра Чепика. Авария со столкновением трех легковушек случилась в Конышевском районе. Вместе с Чепиком пострадали пять человек, в их числе — 15-летняя девочка. Позже стало известно, что она скончалась в больнице.