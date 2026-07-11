Стало известно место прощания с Юрием Смирновым Прощание с народным артистом Юрием Смирновым пройдет в театре на Таганке

Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым состоится в московском театре на Таганке, в котором актер служил с момента его основания, рассказала ТАСС директор культурного учреждения Ирина Апексимова. Дата и время похорон будут определены позже.

Разумеется, прощание с Юрием Николаевичем пройдет у нас в театре, — сказала Апексимова.

О смерти народного артиста стало известно в субботу, 11 июля. Смирнов воплотил множество ярких образов в таких культовых постановках, как «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана» и «Живой». Он ушел из жизни в возрасте 87 лет.

До этого сообщалось, что на 83-м году жизни скончалась народная артистка России Екатерина Жемчужная. По словам ее дочери, у исполнительницы роли в фильме «Табор уходит в небо» обнаружили тромб, который и стал причиной смерти.

Ранее в Австрии умер шведский актер Кьелль Нильссон, известный по роли злодея лорда Гумунгуса в фильме «Безумный Макс 2: Дорожный воин». Известно, что он боролся с тяжелой болезнью почек. Нильссон умер в окружении родных и близких.