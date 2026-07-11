В украинском городе прогремели взрывы

В Одессе на юге Украины произошли взрывы, сообщает издание «Факты ICTV». Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. Она также объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях.

Утром 11 июля глава городской военной администрации Киева Тимур Ткаченко сообщил, что в столице Украины были слышны взрывы. Он также заявил о попаданиях в трех районах города. По его данным, последствия зафиксированы в Святошинском, Днепровском и Дарницком районах города. После взрывов в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Минобороны России сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский приказал стянуть практически все западные комплексы ПРО в Киев. В ведомстве заявили, что удары российского высокоточного оружия по военным объектам подтверждают его эффективность. Такое оружие способно преодолевать любые системы ПВО и ПРО, которые поставляют западные страны, подчеркнули в министерстве.