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11 июля 2026 в 19:05

В украинском городе прогремели взрывы

В Одессе произошли взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Одессе на юге Украины произошли взрывы, сообщает издание «Факты ICTV». Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. Она также объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях.

Утром 11 июля глава городской военной администрации Киева Тимур Ткаченко сообщил, что в столице Украины были слышны взрывы. Он также заявил о попаданиях в трех районах города. По его данным, последствия зафиксированы в Святошинском, Днепровском и Дарницком районах города. После взрывов в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Минобороны России сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский приказал стянуть практически все западные комплексы ПРО в Киев. В ведомстве заявили, что удары российского высокоточного оружия по военным объектам подтверждают его эффективность. Такое оружие способно преодолевать любые системы ПВО и ПРО, которые поставляют западные страны, подчеркнули в министерстве.

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