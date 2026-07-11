Взбешенный Ким Чен Ын разнес генералов за коррупцию Ким Чен Ын потребовал зачистить армию от коррупционеров и усилить разведку

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел совещание с высшим командным составом армии, на котором резко раскритиковал уровень дисциплины в военных структурах, сообщает ЦТАК. Основными проблемами он назвал злоупотребление полномочиями и коррупцию среди военнослужащих.

По данным агентства, глава государства заявил, что подобные нарушения подрывают обороноспособность страны и несут угрозу национальной безопасности. Он поручил командованию принять срочные меры по пресечению коррупционных схем, организовать внутренние проверки и усилить контроль за расходованием денег.

Кроме того, Ким Чен Ын распорядился усилить работу разведывательных служб. По его мнению, в нынешней международной обстановке необходимо быстро находить внешние угрозы и оперативно реагировать на них. Также руководство страны намерено укрепить взаимодействие между силовыми ведомствами и повысить эффективность сбора и анализа разведданных.

Ранее правоохранительные органы Турции задержали 27 чиновников крупнейшего муниципалитета Анкары Чанкая. Прокуратура турецкой столицы выдала официальные ордера на арест 36 подозреваемых, в их число вошел и действующий мэр столичного района — Хусейн Джан Гюнер.