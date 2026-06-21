«Ему светит срок»: тренер «Металлурга» пожалел грабителя своей квартиры

Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Андрей Разин раскрыл схему, по которой мошенники ограбили его квартиру в Екатеринбурге, передает «Матч ТВ». Злоумышленники взломали «Госуслуги» 16-летнего сына Разина и под психологическим давлением вынудили подростка передать ключи от жилья. Разин признался, что ему жаль курьера, которого обманом заставили вынести сейф.

Сыну звонили по видео, психологически воздействовали криками. Давили, что если он за 72 часа не выполнит их требования, то они ворвутся в квартиру с оружием и отца уведут в наручниках, — рассказал Разин.

По словам тренера, подростку показали поддельную доверенность с электронной подписью, которая была оформлена на украинского террориста. В ней якобы указывалось, что документ дает доступ ко всем семейным счетам. Поскольку сын был несовершеннолетним, вся ответственность должна была лечь на отца.

Непосредственным исполнителем, забравшим семейный сейф, оказался студент третьего курса вуза. Молодому человеку тоже позвонили псевдооперативники, которые обвинили его в пособничестве ВСУ и заставили поверить в необходимость проведения спецмероприятия.

Когда его пришли задерживать, он говорил оперативникам: «Я ведь выполнял ваши следственные действия». Жалко пацана, ему светит реальный срок, — добавил Разин.

Благодаря тому, что сын сфотографировал машину таксита и сделал скриншоты всех переписок, полиция быстро вышла на след грабителей. Задержание произошло уже на следующий день после визита исполнителя.

20 июня стало известно, что аферисты обвинили сына Разина в пособничестве терроризму, пригрозив, что отвечать придется отцу. Добившись молчания, они заставили юношу передать ключи незнакомцу, который похитил сейф. Узнав о случившемся, родители обратились в полицию.

Ранее в Москве грабители устроили драку между собой во время кражи $100 тыс. (7,3 млн рублей) в районе «Москва-Сити». Злоумышленники арендовали офис под видом обменного пункта, однако после получения денег между сообщниками возник конфликт. Один из подельников сбежал с рюкзаком, набитым купюрами, пока двое других выясняли отношения. Одного из зачинщиков потасовки уже задержали правоохранительные органы.