«Самый везучий»: популярный телеведущий рассказал, что победил рак

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон объявил о ремиссии рака простаты, которым он заболел в 2025 году, сообщает The Sunday Times. По словам 66-летнего шоумена, повторные анализы два месяца назад не показали признаков заболевания.

Я, без сомнений, официально, самый везучий человек в мире. Это был агрессивный тип рака. Он мог распространиться, мог перейти на поджелудочную железу, мог пойти куда угодно, и это были бы проблемы, — поделился Кларксон.

Телеведущий добавил, что теперь регулярно сдает анализы крови для контроля состояния. Кларксон признал, что существует 40-процентная вероятность рецидива заболевания, однако он настроен оптимистично и намерен войти в число тех 60% пациентов, у которых болезнь не возвращается.

Кларксон также призвал мужчин не игнорировать обследования и проходить проверки, так как в Великобритании от рака простаты ежегодно умирают около 12 тыс. человек. В мае 2025 года во время планового медосмотра у него была диагностирована агрессивная форма заболевания, после чего часть простаты была удалена хирургическим путем.

Впервые бывший ведущий Top Gear рассказал о своем диагнозе в документальном сериале «Ферма Кларксона». Эпизод завершился драматичной сценой в больничной палате.

Ранее Кларксон уже становился героем медицинских сюжетов в своем реалити-шоу. В одном из прошлых выпусков «Фермы Кларксона» во время работы с коровой животное неожиданно испустило струю жидких фекалий, которые попали прямо в рот телеведущему.