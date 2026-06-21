Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 20:41

«Самый везучий»: популярный телеведущий рассказал, что победил рак

Телеведущий Кларксон объявил о ремиссии после лечения рака простаты

Джереми Кларксон Джереми Кларксон Фото: Tomas Heidenreich/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон объявил о ремиссии рака простаты, которым он заболел в 2025 году, сообщает The Sunday Times. По словам 66-летнего шоумена, повторные анализы два месяца назад не показали признаков заболевания.

Я, без сомнений, официально, самый везучий человек в мире. Это был агрессивный тип рака. Он мог распространиться, мог перейти на поджелудочную железу, мог пойти куда угодно, и это были бы проблемы, — поделился Кларксон.

Телеведущий добавил, что теперь регулярно сдает анализы крови для контроля состояния. Кларксон признал, что существует 40-процентная вероятность рецидива заболевания, однако он настроен оптимистично и намерен войти в число тех 60% пациентов, у которых болезнь не возвращается.

Кларксон также призвал мужчин не игнорировать обследования и проходить проверки, так как в Великобритании от рака простаты ежегодно умирают около 12 тыс. человек. В мае 2025 года во время планового медосмотра у него была диагностирована агрессивная форма заболевания, после чего часть простаты была удалена хирургическим путем.

Впервые бывший ведущий Top Gear рассказал о своем диагнозе в документальном сериале «Ферма Кларксона». Эпизод завершился драматичной сценой в больничной палате.

Ранее Кларксон уже становился героем медицинских сюжетов в своем реалити-шоу. В одном из прошлых выпусков «Фермы Кларксона» во время работы с коровой животное неожиданно испустило струю жидких фекалий, которые попали прямо в рот телеведущему.

Европа
онкология
рак
телеведущие
Британия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При атаке дронов ВСУ на Горловку были ранены мирные жители
В Севастополе ввели комплекс ограничений
«Ему светит срок»: тренер «Металлурга» пожалел грабителя своей квартиры
Около Химок затонул прогулочный катер с четырьмя пассажирами
В Белоруссии указали на попытки Европы втянуть страну в кризис на Украине
«Риторика изменилась»: на Западе испугались слов Медведева и Ушакова
Испания с разгромным счетом обошла Саудовскую Аравию на ЧМ по футболу
Региональная столица ушла под воду после мощной грозы
Иран потребовал публичных извинений от Трампа
В США детская шалость превратила Kia Soul в кусок железа
«Легче жить будет»: Губерниев оценил поступок матери вратаря Кабо-Верде
«Ничто не изменит»: Нетаньяху выдвинул ультиматум по Ливану
Иран выдвинул США условие для продолжения переговоров
Три вагона сошли с рельсов в Оренбургской области
Водителей предупредили о блокировке движения на трассе «Нева»
«Самый везучий»: популярный телеведущий рассказал, что победил рак
Минобороны России отчиталось о сбитых за 13 часов дронах ВСУ
Петербуржец вместе с сообщниками поджег автобус в депо приписного парка
На Украине предрекли ухудшение отношений с Польшей
Фицо дали совет, как поступить с Зеленским после скандала с УПА
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.