Звезда Top Gear признался в смертельном диагнозе

Ведущий шоу Top Gear Джереми Кларксон сообщил, что у него подтвердили агрессивную форму рака, пишет Daily Mail. О своем диагнозе он рассказал коллегам Калебу Куперу и Чарли Айрленду в новом выпуске программы «Ферма Кларксона». При этом телеведущий отказался раскрывать, где именно находится опухоль.

В мае у меня было обследование, помнишь? На прошлой неделе я пропал, мне сделали биопсию, это рак, и он агрессивный, но стадия очень ранняя, так что лечение будет, ну ты понимаешь, — разоткровенничался Кларксон.

Он сообщил, что в ближайшее время ему предстоит операция, после которой некоторое время не сможет работать. Телеведущий признался, что не рад такому развитию событий, однако у него нет выбора.

Ранее появилась информация, что актриса Татьяна Плетнева скончалась из-за онкологического заболевания. Артистки не стало на 49-м году жизни. За время своей профессиональной деятельности Плетнева сыграла более 180 ролей в кино и на телевидении. Актриса запомнилась зрителям благодаря участию в сериалах «Кухня», «Склифосовский», «Улицы разбитых фонарей», «След» и «Интерны».