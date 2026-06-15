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15 июня 2026 в 11:31

Раскрыта причина смерти актрисы Татьяны Плетневой

Актриса Татьяна Плетнева ушла из жизни из-за онкологии

Татьяна Плетнева Татьяна Плетнева Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Актриса Татьяна Плетнева скончалась из-за онкологического заболевания, передает РИА Новости со ссылкой на членов семьи. Артистки не стало на 49-м году жизни.

Таня настоящий боец, она очень долго боролась с раком, но, к сожалению, не справилась, он ее и забрал, — поделился собеседник агентства.

Татьяна Плетнева появилась на свет в 1977 году в городе Воткинске. Она получила образование в Балтийском институте иностранных языков и межкультурного сотрудничества. В своей карьере она активно сотрудничала с театральными коллективами Санкт-Петербурга и входила в Гильдию актеров кино России.

За время своей профессиональной деятельности Плетнева сыграла более 180 ролей в кино и на телевидении. Актриса запомнилась зрителям благодаря участию в таких популярных сериалах, как «Кухня», «Склифосовский», «Улицы разбитых фонарей», «След», «Интерны», «СашаТаня», «Счастливы вместе», «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Звоните ДиКаприо!» В последние годы она продолжила свою карьеру, появившись в проектах «Кибердеревня» и «Царевна-лягушка».

Ранее ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина. Причиной ее смерти стала продолжительная болезнь. Людмиле Чурсиной было 84 года.

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