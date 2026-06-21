Испания с разгромным счетом обошла Саудовскую Аравию на ЧМ по футболу

Испания с разгромным счетом обошла Саудовскую Аравию на ЧМ по футболу Испания обыграла Саудовскую Аравию на ЧМ по футболу со счетом 4:0

Испанцы одержали разгромную победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 4:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Согласно данным FIFA, матч, прошедший в Атланте, американском штате Джорджия, позволил испанской команде возглавить турнирную таблицу группы H.

В составе сборной отметились Ламин Ямаль (10-я минута) и Микель Оярсабаль (21-я и 24-я минуты). Четвертый гол в ворота Саудовской Аравии отправил защитник команды Хассан Аль-Тамбакти на 49-й минуте.

В турнирной таблице следом за Испанией в группе H идут Уругвай, Саудовская Аравия и Кабо-Верде — у всех по одному очку. В ночь на 22 июня по московскому времени состоится матч между Уругваем и Кабо-Верде.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что африканские сборные прибавили в тактике и технике, поэтому они здорово выступили в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. По его словам, эти команды больше не являются слабыми.