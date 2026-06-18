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18 июня 2026 в 17:44

«Прибавили в технике»: Масалитин об успехе африканских сборных на ЧМ-2026

Экс-футболист Масалитин: африканские сборные прибавили в тактике и технике

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Африканские сборные прибавили в тактике и технике, поэтому они здорово выступили в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его словам, эти команды больше не являются слабыми.

Удивили африканские сборные. Они прибавили и в тактике, и в технике. С ними уже просто не поиграешь, нужно будет прилагать максимум усилий, — сказал Масалитин.

В этом году на чемпионат мира по футболу прошли квалификацию десять африканских стран: Марокко, Сенегал, Египет, Кот-д'Ивуар, Южная Африка, Демократическая Республика Конго, Тунис, Алжир, Гана и Кабо-Верде. В первом круге группового этапа уступили только Тунис и ЮАР. ДР Конго сумела отобрать очки у Португалии (1:1), а Кабо-Верде сыграли вничью с Испанией (0:0).

Ранее экс-тренер сборной Камеруна и «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что у Кабо-Верде мало шансов выйти в плей-офф ЧМ-2026, несмотря на ничью с Испанией. По его мнению, у африканской команды возникнут сложности во встречах против Саудовской Аравии и Уругвая, потому что придется играть на победу.

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