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21 июня 2026 в 20:42

Водителей предупредили о блокировке движения на трассе «Нева»

Движение в сторону Петербурга по трассе «Нева» оказалось заблокировано из-за ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Движение в сторону Санкт-Петербурга на 184-м километре трассы М-11 «Нева» полностью остановлено из-за ДТП, рассказали в Telegram-канале ГК «Автодор». Водителям сообщили, что съезд возможен на 177-м километре М-11.

Из-за ДТП нет движения на 184-м километре М-11 «Нева» в сторону Санкт-Петербурга. Возможен съезд на 177-м километре М-11, — уточнили в «Автодоре».

Ранее сообщалось, что в России в 2027 году примут новые методические рекомендации, касающиеся установления оптимальных скоростных режимов на дорогах. Этот шаг является частью утвержденного правительством плана по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения.

До этого федеральная трасса «Колыма» оказалась частично размыта после резкого потепления. На отдельных участках движение было серьезно затруднено. Около десяти фур застряли в грязи на дороге между поселками Герба и Омсукчан в Магаданской области.

Перед этим сообщалось о нарушении транспортного сообщения с 97 населенными пунктами в Дагестане. Причиной стали оползни и сход селевых масс. Движение было затруднено или ограничено на 27 участках автодорог, в том числе на федеральной трассе Р-217 «Кавказ».

Россия
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