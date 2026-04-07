07 апреля 2026 в 18:07

Почти 100 населенных пунктов в Дагестане оказались отрезаны от транспорта

Меликов заявил о транспортной блокаде 97 населенных пунктов в Дагестане

Фото: t.me/mchsdagestan
Транспортное сообщение с 97 населенными пунктами было нарушено из-за оползней и селевых масс в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, движение затруднено или ограничено на 27 участках автодорог, в том числе на федеральной трассе Р-217 «Кавказ».

Глава Дагестана также отметил, что на участке Северо-Кавказской железной дороги частично разрушились мосты из-за подмыва. По его словам, все путевые и дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы держать ситуацию под контролем.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил на совещании с президентом РФ, что жертвами сильных дождей в Дагестане стали шесть человек. По словам министра, более 200 жителей региона получили помощь от спасательных служб.

Кроме того, Путин на совещании по паводковой ситуации в Дагестане назвал погодные условия в республике аномальными. По словам главы государства, только 30 марта выпали три месячные нормы осадков. Президент поручил постоянно отслеживать обстановку с наводнением в регионе.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

