07 апреля 2026 в 19:12

«Сразу пропали»: блогер раскрыл, как ему жилось иноагентом

Блогер Соболев заявил, что столкнулся с изоляцией после признания иноагентом

Блогер Николай Соболев
Блогер Николай Соболев, которого Минюст исключил из реестра иноагентов, заявил, что после признания иностранным агентом столкнулся с изоляцией. По его словам, сказанным в подкасте предпринимателя Андрея Третьякова во «ВКонтакте». Он добавил, что в то время для него также было сложно найти площадку для записи интервью.

Когда меня назначили иноагентом, какие-то люди, которые звали меня на подкасты и так далее, они сразу же пропали. Никто ничего не написал, но дистанцирование было конкретным, — раскрыл Соболев.

Ранее сообщалось, что блогер Максим Кац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заочно осужденный на девять лет колонии, накопил в России задолженность по штрафам в размере более 100 тыс. рублей. Основная часть взысканий связана с административными протоколами Роскомнадзора и нарушениями правил деятельности иностранных агентов.

До этого сообщалось, что блогер Максим Кац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заочно осужденный на девять лет колонии, накопил в России задолженность по штрафам в размере более 100 тыс. рублей. Основная часть взысканий связана с административными протоколами Роскомнадзора и нарушениями правил деятельности иностранных агентов.

Дагестанских чиновников могут наказать за гибель людей при паводках
В России решили наказать один коньячный завод за нарушения
Стали известны последние слова Дедова в суде
Политолог объяснил, почему конфликт с Ираном экономически выгоден США
Раскрыт ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводков
Названа сумма, которую выделили для пострадавших при паводках в Дагестане
«Сразу пропали»: блогер раскрыл, как ему жилось иноагентом
Кубок Гагарина 2026 года: сетка плей-офф, расписание, кто победит
«Действия против войны»: в стране ЕС вывели из строя оружейные заводы
Треть миллиона для Тольяттинского потрошителя: маньяк обратился в суд
Силовики раскрыли роскошные траты бывшего замглавы минтранса
Раскрыто, скоро ли допустят юниоров из России до конькобежных турниров
«Зерна были посеяны задолго»: Вэнс обозначил роль ЕС в конфликте на Украине
Медведя посадили «в тюрьму» под Челябинском
Гладков, Богомаз, Меликов: уйдут ли в отставку — причины, инсайды, прогнозы
В Сети появилось редкое фото Жириновского
Раскрыто, почему престарелые американцы массово бросают работу
Казакова перешла из МВД на пост замглавы ФССП
В Госдуме рассказали, как остановить насилие в школах
Конфликт из-за девушки перерос в зверское избиение толпой
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

