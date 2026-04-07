«Сразу пропали»: блогер раскрыл, как ему жилось иноагентом Блогер Соболев заявил, что столкнулся с изоляцией после признания иноагентом

Блогер Николай Соболев, которого Минюст исключил из реестра иноагентов, заявил, что после признания иностранным агентом столкнулся с изоляцией. По его словам, сказанным в подкасте предпринимателя Андрея Третьякова во «ВКонтакте». Он добавил, что в то время для него также было сложно найти площадку для записи интервью.

Когда меня назначили иноагентом, какие-то люди, которые звали меня на подкасты и так далее, они сразу же пропали. Никто ничего не написал, но дистанцирование было конкретным, — раскрыл Соболев.

Ранее сообщалось, что блогер Максим Кац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заочно осужденный на девять лет колонии, накопил в России задолженность по штрафам в размере более 100 тыс. рублей. Основная часть взысканий связана с административными протоколами Роскомнадзора и нарушениями правил деятельности иностранных агентов.

