Сбежавший из России Кац задолжал РКН 100 тыс. рублей

Блогер Максим Кац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), ранее заочно осужденный на девять лет колонии, накопил в России задолженность по штрафам в размере более 100 тыс. рублей, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов. Основная часть взысканий связана с административными протоколами Роскомнадзора и нарушениями правил деятельности иностранных агентов.

Два производства касаются актов от Роскомнадзора, сумма претензий по которым вместе с исполнительскими сборами превышает 57 тыс. рублей. Третье дело приставы завели по распоряжению Хорошевского районного суда Москвы из-за несвоевременного предоставления сведений о деятельности блогера. В рамках этого производства с Каца взыскивают еще 40 тыс. рублей основного штрафа и сопутствующие судебные сборы.

Блогер также был признан судом виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, что в совокупности с делом о военных фейках привело к суровому заочному приговору. На данный момент Кац находится в международном розыске и заочно арестован российскими правоохранительными органами.

Ранее Таганский районный суд Москвы назначил актеру Артуру Смольянинову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) административный штраф за нарушение закона об иноагентах. Его обязали выплатить государству 45 тыс. рублей.