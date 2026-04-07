Дагестанских чиновников могут наказать за гибель людей при паводках

Уголовное дело о халатности в Дагестане завели из-за гибели людей при аварии на затопленном участке дороги во время паводка, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике. Несмотря на режим ЧС, чиновники не ограничили движение на опасных участках и не перекрыли их.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), — говорится в сообщении.

В Дербентском районе два автомобиля с людьми выехали на затопленные участки дорог. Машины снесло потоком воды в кювет, где пассажиры утонули и погибли.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в результате наводнений в Дагестане погибли шесть человек, среди которых двое детей и 17-летняя беременная девушка. Беременная проживала в селе Деличобан, где также погибла школьница. В селе Великент стихия унесла жизнь пятилетней девочки.

При этом глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что из-за наводнений в регионе пострадали более 6,2 тыс. человек. По его словам, примерно такое же количество домов и частных участков оказалось повреждено. Он также отметил, что в Дагестане развернуты 55 пунктов временного размещения, где сейчас находятся свыше 700 человек.