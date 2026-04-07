07 апреля 2026 в 19:23

Дагестанских чиновников могут наказать за гибель людей при паводках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Уголовное дело о халатности в Дагестане завели из-за гибели людей при аварии на затопленном участке дороги во время паводка, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике. Несмотря на режим ЧС, чиновники не ограничили движение на опасных участках и не перекрыли их.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), — говорится в сообщении.

В Дербентском районе два автомобиля с людьми выехали на затопленные участки дорог. Машины снесло потоком воды в кювет, где пассажиры утонули и погибли.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в результате наводнений в Дагестане погибли шесть человек, среди которых двое детей и 17-летняя беременная девушка. Беременная проживала в селе Деличобан, где также погибла школьница. В селе Великент стихия унесла жизнь пятилетней девочки.

При этом глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что из-за наводнений в регионе пострадали более 6,2 тыс. человек. По его словам, примерно такое же количество домов и частных участков оказалось повреждено. Он также отметил, что в Дагестане развернуты 55 пунктов временного размещения, где сейчас находятся свыше 700 человек.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ на Белогородскую область
Иран привел железный аргумент против временного перемирия с США
Москва и Пекин предложили ООН альтернативное решение конфликта в Иране
Стало известно, сколько часов ВСУ атаковали село в Запорожье
«Дважды предал дипломатию»: Небензя публично унизил США из-за Ирана
«Бесчеловечно»: в Запорожье раскрыли правду об ударах ВСУ по спасателям
Стало известно о второй жертве атаки ВСУ на Великую Знаменку
Эрдоган заявил о необходимости возобновить переговоры по Украине
В США резко выросли требования об импичменте Трампа
Китай жестко высказался в ООН об агрессии США и Израиля против Ирана
Останки 26 советских солдат выкопали в Литве
Российская нефть Urals подорожала до максимума за 13 лет
МИД РФ осадил прибалтов, резкий шаг Пентагона, трагедия в школе: что дальше
Раскрыто, чем заняты карательные отряды ВСУ
Россия и Китай наложили в ООН вето на резолюцию по Ормузскому проливу
Лыжник нарвался на крупный штраф из-за эвакуации из Альп
В СК заявили о поиске причастных к атаке на школу в Запорожской области
Нижнекамский «Нефтехимик» остался без американского хоккеиста
Орбан обратился к США с заявлением об «одной общей проблеме»
Red Bull Racing может уволить техдиректора после провального старта сезона
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
