Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 20:46

Иран привел железный аргумент против временного перемирия с США

Иран отказался от временного перемирия с США из-за опыта июня 2025 года

Амир Саид Иравани Амир Саид Иравани Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран категорически отвергает идею временного прекращения огня, опираясь на прошлый негативный опыт, заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани. Дипломат напомнил, что в июне 2025 года боевые действия возобновились под ложным предлогом. Заседание транслируется на YouTube-канале всемирной организации.

Иран категорически отвергает идею временного прекращения огня, особенно с учетом опыта в июне, когда боевые действия возобновились под ложным предлогом, — подчеркнул Иравани.

Ранее постпред Китая при ООН Фу Цун заявил, что удары США и Израиля по Ирану были осуществлены без одобрения Совета Безопасности и вразрез с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций. Китайский дипломат напомнил, что на тот момент с Тегераном велись интенсивные переговорные процессы.

Кроме того, Совет Безопасности не смог принять бахрейнский проект резолюции по ситуации в Ормузском проливе. Против документа проголосовали Россия и Китай, применив право вето, а делегации Пакистана и Колумбии воздержались.

Мир
Иран
США
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом резко ответил на слухи о возможном ядерном ударе по Ирану
Скончался Мирча Луческу, бывший тренер «Зенита»: чем запомнился и как умер
Медведев посетил Новороссийск и провел совещание с командованием ВМФ
Трамп может применить ядерное оружие против Ирана
Россия летит на Луну: задачи, сроки, позор США с космотуалетом за $23 млн
ЦРУ применило секретное устройство «Призрачный шепот» в Иране
Ирак решил судьбу похищенной американской журналистки
В одном аэропорту трап дважды за месяц врезался в кабины пилотов
Экс-тренер «Зенита» умер
Контейнеровоз получил удар снарядом в Персидском заливе
В ООН забили тревогу из-за необратимых последствий от ударов по АЭС «Бушер»
«На грани»: военэксперт оценил операцию США по спасению летчиков
Вице-губернатора Кубани освободили от должности из-за утраты доверия
Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ на Белгородскую область
Иран привел железный аргумент против временного перемирия с США
Москва и Пекин предложили ООН альтернативное решение конфликта в Иране
Стало известно, сколько часов ВСУ атаковали село в Запорожье
«Дважды предал дипломатию»: Небензя публично унизил США из-за Ирана
«Бесчеловечно»: в Запорожье раскрыли правду об ударах ВСУ по спасателям
Стало известно о второй жертве атаки ВСУ на Великую Знаменку
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.