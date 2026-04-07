Иран привел железный аргумент против временного перемирия с США Иран отказался от временного перемирия с США из-за опыта июня 2025 года

Иран категорически отвергает идею временного прекращения огня, опираясь на прошлый негативный опыт, заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани. Дипломат напомнил, что в июне 2025 года боевые действия возобновились под ложным предлогом. Заседание транслируется на YouTube-канале всемирной организации.

Ранее постпред Китая при ООН Фу Цун заявил, что удары США и Израиля по Ирану были осуществлены без одобрения Совета Безопасности и вразрез с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций. Китайский дипломат напомнил, что на тот момент с Тегераном велись интенсивные переговорные процессы.

Кроме того, Совет Безопасности не смог принять бахрейнский проект резолюции по ситуации в Ормузском проливе. Против документа проголосовали Россия и Китай, применив право вето, а делегации Пакистана и Колумбии воздержались.