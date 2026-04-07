Россия и Китай наложили в ООН вето на резолюцию по Ормузскому проливу

Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию по ситуации в Ормузском проливе, инициированную Бахрейном, сообщила пресс-служба организации. Китай и Россия наложили вето на документ, Пакистан и Колумбия воздержались.

В проекте резолюции предлагается обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе и наладить совместную оборону, в том числе конвоировать гражданские корабли. Цель — предотвратить любые попытки заблокировать международную навигацию.

Ранее Бахрейн, занимающий пост главы Совета Безопасности ООН, убрал из своего проекта документа по Ормузскому проливу пункт, разрешающий вооруженное вмешательство. Свежая версия текста базируется на «защитной» стратегии, призывая страны к совместным «адекватным действиям» для охраны навигации.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готов нанести удар по Ирану в случае невыполнения Тегераном требований американской стороны до вечера 7 апреля. Ультиматум истекает в 20:00 по местному времени, что соответствует 03:00 8 апреля по Москве.