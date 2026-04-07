07 апреля 2026 в 19:54

Россия и Китай наложили в ООН вето на резолюцию по Ормузскому проливу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию по ситуации в Ормузском проливе, инициированную Бахрейном, сообщила пресс-служба организации. Китай и Россия наложили вето на документ, Пакистан и Колумбия воздержались.

Совет Безопасности ООН не смог принять предложенную Бахрейном резолюцию по ситуации в Ормузском проливе. Китай и Россия наложили вето на документ, Пакистан и Колумбия воздержались при голосовании, — сказано в сообщении.

В проекте резолюции предлагается обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе и наладить совместную оборону, в том числе конвоировать гражданские корабли. Цель — предотвратить любые попытки заблокировать международную навигацию.

Ранее Бахрейн, занимающий пост главы Совета Безопасности ООН, убрал из своего проекта документа по Ормузскому проливу пункт, разрешающий вооруженное вмешательство. Свежая версия текста базируется на «защитной» стратегии, призывая страны к совместным «адекватным действиям» для охраны навигации.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готов нанести удар по Ирану в случае невыполнения Тегераном требований американской стороны до вечера 7 апреля. Ультиматум истекает в 20:00 по местному времени, что соответствует 03:00 8 апреля по Москве.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вице-губернатора Кубани освободили от должности из-за утраты доверия
Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ на Белогородскую область
Иран привел железный аргумент против временного перемирия с США
Москва и Пекин предложили ООН альтернативное решение конфликта в Иране
Стало известно, сколько часов ВСУ атаковали село в Запорожье
«Дважды предал дипломатию»: Небензя публично унизил США из-за Ирана
«Бесчеловечно»: в Запорожье раскрыли правду об ударах ВСУ по спасателям
Стало известно о второй жертве атаки ВСУ на Великую Знаменку
Эрдоган заявил о необходимости возобновить переговоры по Украине
В США резко выросли требования об импичменте Трампа
Китай жестко высказался в ООН об агрессии США и Израиля против Ирана
Останки 26 советских солдат выкопали в Литве
Российская нефть Urals подорожала до максимума за 13 лет
МИД РФ осадил прибалтов, резкий шаг Пентагона, трагедия в школе: что дальше
Раскрыто, чем заняты карательные отряды ВСУ
Россия и Китай наложили в ООН вето на резолюцию по Ормузскому проливу
Лыжник нарвался на крупный штраф из-за эвакуации из Альп
В СК заявили о поиске причастных к атаке на школу в Запорожской области
Нижнекамский «Нефтехимик» остался без американского хоккеиста
Орбан обратился к США с заявлением об «одной общей проблеме»
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

