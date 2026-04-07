07 апреля 2026 в 21:33

Ирак решил судьбу похищенной американской журналистки

Шиитская группировка «Катаиб Хезболла» освободила журналистку Киттлсон

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шиитская группировка «Катаиб Хезболла» в соцсетях объявила об освобождении американской журналистки Шелли Киттлсон, которая была похищена в Ираке. Как сообщил сотрудник службы безопасности радикальной организации Абу Муджахид аль-Асаф, иностранной корреспондентке необходимо немедленно покинуть арабскую республику.

Отмечается, что решение об освобождении Киттлсон было принято «в знак признательности за патриотическую позицию уходящего премьер-министра Мухаммеда ас-Судани».

Журналистка, являющаяся гражданкой США, была похищена 31 марта в центре Багдада, неподалеку от отеля, где она проживала. Киттлсон долгое время работала в иракской столице, освещая преимущественно темы, связанные с иракскими вооруженными группировками, американо-иракскими отношениями, а также региональными событиями в сфере безопасности. Позже Госдепартамент США подтвердил факт похищения журналистки.

До этого сообщалось: Россия требует проведения расследования убийства журналистов телеканала «Аль-Манар», которые погибли в результате удара израильских ВВС. В МИД РФ отметили, что атака была направлена на гражданский автомобиль, в котором находились сотрудники СМИ.

