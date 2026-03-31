В Ираке похитили молодую журналистку

В Багдаде была похищена американская журналистка Шелли Киттлсон, передает агентство Reuters. Силы безопасности Ирака уже начали поиски.

Отмечается, что работа ведется на основе точной разведывательной информации и активного отслеживания маршрута похитителей. По данным источников, журналистка освещала события Ближнего Востока и Афганистана для западных СМИ.

Ранее стало известно, что в ЮАР похитили и убили руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA), специалиста по связям Африки и РФ Стивена Груздя. Известно, что преступление совершила группа злоумышленников.

До этого сообщалось: Россия требует проведения расследования убийства журналистов телеканала «Аль-Манар», которые погибли в результате удара израильских ВВС. В МИД РФ отметили, что атака была направлена на гражданский автомобиль, в котором находились сотрудники СМИ.

Кроме того, 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди по делу о теракте против российских журналистов. Речь шла об атаке, произошедшей в марте 2025 года в Курской области.