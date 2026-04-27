27 апреля 2026 в 10:20

Экс-судья объяснил массовую драку хоккеистов «Локомотива» и «Авангарда»

Экс-судья Вайсфельд: в любой игре может случиться массовая драка хоккеистов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В любой игре может случиться массовая драка хоккеистов, заявил «Чемпионату» функционер и бывший хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд. Так он отреагировал на стычки игроков ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда» во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. По словам Вайсфельда, долгая задержка матча во втором периоде вызвана необходимостью разобраться в ситуации.

Думаю, что такая большая задержка во втором периоде связана с тем, что судьи долго смотрели повтор и разбирались, кто вышел с обеих скамеек на лед во время конфликта. Что касается самой ситуации, в любой игре такое может случиться, — сказал Вайсфельд.

Ранее во втором матче полуфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» произошла массовая драка с участием хоккеистов обеих команд. Судьям пришлось удалить со льда сразу 10 полевых игроков.

На 18-й минуте защитник «Локомотива» Артем Сергеев открыл счет. Сразу после этого Александр Радулов вступил в словесную перепалку с вратарем «Авангарда» Никитой Серебряковым. В середине второго периода произошла еще одна массовая стычка, по итогам которой игроки получили 106 штрафных минут.

