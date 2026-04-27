Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 10:05

В России появится новый вид казначейского кредита

Силуанов: в России появится казначейский кредит для закрытия кассовых разрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России введут новый тип казначейского кредита, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании президиума Совета законодателей РФ. По его словам, которые передает РИА Новости, такой вид займа позволит регионам оперативно закрывать кассовые разрывы в течение месяца.

В текущем году предлагаем субъектам Российской Федерации вводить новый инструмент, такой казначейский кредит под потребности, то есть это казначейская кредитная линия, которая будет предоставляться субъектам Российской Федерации, чтобы они могли покрывать кассовые разрывы в течение месяца, — сказал он.

Министр также отметил, что ситуация с бюджетами субъектов сейчас непростая. За прошлый год их совокупный дефицит увеличился с 200–300 млрд рублей до 1,5 трлн рублей. При этом суммарный государственный долг регионов достиг 3,5 трлн рублей.

Кроме того, Силуанов указал, что общий дефицит региональных бюджетов по итогам 2026 года ожидается на уровне чуть более 1,9 трлн рублей. По его словам, почти такая же сумма была и в прошлом году.

Антон Силуанов
Власть
Россия
Экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.