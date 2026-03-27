Командир ВСУ получил пожизненное за нападение на российскую прессу

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди по делу о теракте против российских журналистов, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Речь идет об атаке, произошедшей в марте 2025 года в Курской области.

Признать Бровди виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, — огласил решение судья.

Первые 10 лет он должен будет отбывать наказание в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с него совокупную сумму в размере 20 млн рублей.

Следствие установило, что командующий 414-й бригадой беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди не позднее 26 марта 2025 года отдал подчиненным приказ о дистанционном минировании территории в Курской области. В результате погибла журналистка Первого канала Анна Прокофьева, еще несколько человек пострадали. Бровди объявлен в международный розыск.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что пятеро украинских военнослужащих были приговорены к заключению на сроки от 15 до 18 лет за вторжение в Курскую область. Приговоры вынес 2-й Западный окружной военный суд, признавший собранные улики достаточными. Фигурантами дела стали Александр Гарбуз, Александр Сычугов, Николай Чебан, Владимир Кошмела и Сергей Мехоношин.