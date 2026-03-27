27 марта 2026 в 15:26

Командир ВСУ получил пожизненное за нападение на российскую прессу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди по делу о теракте против российских журналистов, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Речь идет об атаке, произошедшей в марте 2025 года в Курской области.

Признать Бровди виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, — огласил решение судья.

Первые 10 лет он должен будет отбывать наказание в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с него совокупную сумму в размере 20 млн рублей.

Следствие установило, что командующий 414-й бригадой беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди не позднее 26 марта 2025 года отдал подчиненным приказ о дистанционном минировании территории в Курской области. В результате погибла журналистка Первого канала Анна Прокофьева, еще несколько человек пострадали. Бровди объявлен в международный розыск.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что пятеро украинских военнослужащих были приговорены к заключению на сроки от 15 до 18 лет за вторжение в Курскую область. Приговоры вынес 2-й Западный окружной военный суд, признавший собранные улики достаточными. Фигурантами дела стали Александр Гарбуз, Александр Сычугов, Николай Чебан, Владимир Кошмела и Сергей Мехоношин.

суды
ВСУ
приговоры
пожизненное заключение
теракты
журналисты
В Госдуме раскрыли стратегический просчет США в войне с Ираном
В Литве пытаются понять, как заплатить Белоруссии за стоянку фур
«Украина отброшена в сторону»: в Китае объяснили визит Зеленского в Эр-Рияд
«Работает на образ»: критик Райкина высказалась об «обнаженке» Ефремова
В Екатеринбурге назовут улицу в честь Николая Коляды
Юрист ответил, допустимо ли брать отпуск вместо больничного
Стало известно, чем угостили российских депутатов в США
В России настал «перелом негативной тенденции» в кибермошенничестве
Рубио раскрыл намерение Трампа в решении украинского конфликта
В ОП рассказали, как военнослужащие ВСУ опустошают дома простых граждан
Профессора украинского вуза выгнали за русскую речь
Синоптик рассказал москвичам о погоде в начале апреля
Кинолог рассказал о неочевидной опасности купания в реке для собак
Организатор теракта в крымском УФСБ попал в список террористов
Захарова высмеяла один западный миф о Путине
Иран пропустил «избранные» контейнеровозы через Ормузский пролив
В Иране сообщили об ударе по логистике армии Израиля
Инсульт, новая спутница, планы на рождение детей: как живет Дмитрий Дибров
Социологи ответили, как уровень образования родителей влияет на детей
Полковник назвал одну из главных особенностей массированных атак ВСУ
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

