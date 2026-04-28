«Радужное» начало: Венгрия возвращается в Европу через «дружбу» с ЛГБТ

В Венгрии появится круглосуточный телеканал «Радуга», посвященный ЛГБТ (движение признано экстремистским в РФ, деятельность запрещена), — заявку на его регистрацию уже подали в контролирующие органы. При этом ЕС требует от Будапешта разрешить детям доступ к контенту на эту тематику, а Министерство образования республики возглавит ЛГБТ-активист. Все это идет вразрез с прежней консервативной политикой местного правительства.

Как в Венгрии хотят продвигать ЛГБТ

Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начал формировать свой кабинет. Он сообщил, что всего в его правительстве будет 16 отдельных министерств и главы 12 из них уже известны. Так, следуя политике разнообразия, Мадьяр назначил министром соцразвития и семейных дел незрячего Вилмоша Катаи-Немета. А на должность министра образования и по делам защиты детей лидер победившей на выборах партии «Тиса» выдвинул кандидатуру Юдит Ланнерт. Будучи обладательницей докторской степени по социологии, она занимала должность ведущего эксперта в Национальном институте общественного образования. Однако внимание общественности больше привлекла активность Ланнерт в соцсетях.

Так, она использовала «радужные» фильтры на некоторых своих фотографиях в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. Пост с подобным снимком появился в ее аккаунте в июне 2021 года — как раз когда Национальное собрание Венгрии приняло закон о защите детей, запрещающий продвижение гендерной идеологии и ЛГБТ-повестки в государственных школах республики.

Школьники исполняют государственный гимн на торжественной церемонии перед началом нового учебного года в одной из школ в Будапеште Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия подавала жалобу на этот документ, называя его «дискриминирующим». Суд в ЕС уже в апреле 2026 года пригрозил Венгрии санкциями, если Будапешт не разрешит детям и подросткам доступ к ЛГБТ-контенту.

Впрочем, этим продвижение нетрадиционной повестки в Венгрии не ограничивается. На днях стало известно, что в республике запустят первый круглосуточный канал с гендерной пропагандой. Заявка на его вещание уже подана в Национальное управление по СМИ и информационным технологиям.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru отметил: идя на выборы, «Тиса» особо не высказывалась в пользу «разнообразия». Теперь же, придя к власти, она назначает на руководящие должности сторонницу ЛГБТ и человека с ограниченными возможностями.

«В данном случае мне очень жаль этого незрячего министра. Для них это просто некий символ, и все. Я искренне желаю человеку всяческих успехов, дай бог ему всего самого хорошего, без всякого сарказма. Но что касается мадам Ланнерт… Понятное дело: извращенец назначается потому, что в демократическом цирке шапито должны быть свои „уроды“», — сказал парламентарий.

Как меняется политика Венгрии

Уходящий с поста премьера Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth отмечал, что Будапешт подвергается серьезному давлению со стороны Евросоюза в связи с гендерными вопросами.

«Позиция венгерского правительства заключается в том, что наши дети — на первом месте и все должны к этому адаптироваться. В этом отношении должна быть создана четкая правовая основа», — отмечал он.

Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

При этом именно при Орбане в республике началась активная борьба с пропагандой нетрадиционных ценностей. Например, в феврале 2025 года экс-глава кабмина объявил, что в Венгрии больше не будут проводить ЛГБТ-парады. Продвижение «радужной» повестки в стране он связывал с США: Орбан отмечал, что экс-посол Штатов Дэвид Прессман покинул венгерскую территорию, поэтому у ЛГБТ-шествий больше нет протекции в Будапеште.

Что дальше ждет Венгрию

Венгерские и международные СМИ описывают пришедшую к власти партию «Тиса» как правоцентристскую. А ее лидер и будущий премьер Мадьяр на следующий день после своего избрания в интервью каналу ATV называл себя консерватором.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев в беседе с NEWS.ru отметил, что будущий премьер действительно не является сторонником ЛГБТ. По мнению эксперта, его нынешний курс — скорее реакция на критику ЕС, которой подвергалось правительство Орбана.

«Венгрия — не очень религиозная страна, поэтому Орбан, возможно, совершил ошибку, напирая на борьбу с этим сообществом. С одной стороны, оно немногочисленно, с другой — венгры в целом равнодушны к этой теме. Это не самая большая проблема для них — куда больше их волнуют мигранты. Вот если в страну пришлют мигрантов, им будет не все равно», — пояснил политолог.

Профессор политологии Будапештского университета Ласло Кемени в разговоре с NEWS.ru также усомнился в том, что венгерское руководство пойдет на радикальную смену курса в этом вопросе.

Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press

«Насчет ЛГБТ — это абсолютная неправда. Это лишь продолжение избирательной кампании, которая получилась ужасно грязной», — пояснил он.

Милонов в свою очередь выразил уверенность: каким бы ни был новый курс Венгрии, нетрадиционные ценности в этой стране вряд ли найдут большой отклик со стороны общественности.

«Помню свою молодость в Венгрии. Помню университет. Венгерские девушки — исключительно красивые. Поэтому венгры-мужчины точно не будут заниматься всякой ерундой, у них все хорошо должно быть. ЛГБТ-ценности в Венгрии не приживутся», — заключил парламентарий.

Читайте также:

