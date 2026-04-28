«Демонизация:» в США объяснили, почему Трампа хотят убить столько людей

Попытки покушения на президента США Дональда Трампа являются следствием его «системной демонизации», сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. К насилию могли привести риторика демократов и комментаторов в СМИ.
Нынешнее политическое насилие объясняется системной демонизацией Трампа, а также системной демонизацией его сторонников со стороны комментаторов и, да, избранных членов Демократической партии, — указала представитель Белого дома.
По ее мнению, накаленная риторика политических оппонентов Трампа легитимизирует политическое насилие в США. Демократы «разжигают насилие этого рода», добавила Ливитт. Пресс-секретарь подтвердила, что правительство расценивает субботнее ЧП на приеме в Вашингтоне как новую попытку покушения на жизнь президента.
Ранее сообщалось, что Коулу Томасу Аллену, устроившему стрельбу на приеме с участием президента США, грозит пожизненное лишение свободы. По словам исполняющего обязанности министра юстиции страны Тодда Бланша, ему предъявлены три федеральных обвинения, включая попытку убийства главы государства. Также вменяются транспортировка оружия и боеприпасов для совершения тяжкого преступления, применение огнестрельного оружия при насильственном преступлении.