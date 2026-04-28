«Демонизация:» в США объяснили, почему Трампа хотят убить столько людей Белый дом объяснил попытки покушения на Трампа его системной демонизацией

Попытки покушения на президента США Дональда Трампа являются следствием его «системной демонизации», сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. К насилию могли привести риторика демократов и комментаторов в СМИ.

Нынешнее политическое насилие объясняется системной демонизацией Трампа, а также системной демонизацией его сторонников со стороны комментаторов и, да, избранных членов Демократической партии, — указала представитель Белого дома.

По ее мнению, накаленная риторика политических оппонентов Трампа легитимизирует политическое насилие в США. Демократы «разжигают насилие этого рода», добавила Ливитт. Пресс-секретарь подтвердила, что правительство расценивает субботнее ЧП на приеме в Вашингтоне как новую попытку покушения на жизнь президента.

Ранее сообщалось, что Коулу Томасу Аллену, устроившему стрельбу на приеме с участием президента США, грозит пожизненное лишение свободы. По словам исполняющего обязанности министра юстиции страны Тодда Бланша, ему предъявлены три федеральных обвинения, включая попытку убийства главы государства. Также вменяются транспортировка оружия и боеприпасов для совершения тяжкого преступления, применение огнестрельного оружия при насильственном преступлении.