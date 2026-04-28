Более 25 тыс. жителей Вологодской области остались «при свечах»

Более 25 тыс. жителей Вологодской области остались без света из-за снегопада

Более 25 тыс. жителей Вологодской области остаются без света из-за непогоды, доложила главе региона Георгию Филимонову заместитель губернатора Евгения Мазанова. В данный момент энергетики устраняют аварии в трех десятках округов.

Информация актуальна на 22:00 27 апреля. Пока без света остаются 25 223 потребителя, уточнила политик. Наибольшее количество отключений зафиксировано в зоне ответственности «Россетей. Там обесточены 22 723 потребителя в 686 населенных пунктах Череповецкого, Кадуйского, Бабаевского, Вашкинского, Устюженского, Белозерского, Кирилловского и Шекснинского округов.

В зоне ответственности «ВОЭК» без света остались 2 500 потребителей. Они находятся в трех населенных пунктах Чагодощенского, Белозерского и Вытегорского округов.

44 бригады энергетиков в количестве 144 человек и 49 единиц техники работают до полного устранения отключений, — уточнила Мазанова.

Ориентировочное время восстановления — 10:00 28 апреля. Обильный снегопад выпал в регионе 27 апреля. За полсуток ожидалось 30 и более миллиметров осадков.

Ранее москвичей и гостей столицы призвали воздержаться от пребывания на улице во вторник, 28 апреля, из-за ухудшения погодных условий, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Неблагоприятная погода сохранится ночью и в течение всего дня.