Найден новый маршрут поставок нефти в обход Ормузского пролива

Hürriyet: нефтяные поставки через Турцию станут альтернативой Ормузскому проливу

Ормузский пролив
Проект нефтепровода Басра — Джейхан может стать хорошим решением для энергетической безопасности региона на фоне рисков в Ормузском проливе, сообщает Hürriyet. По данным газеты, этот проект предполагает транспортировку нефти из южных месторождений Ирака к турецкому порту Джейхан на Средиземном море.

Новый трубопровод может стать «золотой возможностью» как для Турции, так и для глобального энергорынка, — отметил источник издания.

Как уточнил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, проект транспортировки нефти из Ирака через Турцию может решить сразу несколько задач. Во-первых, обеспечить стабильный экспорт для Багдада, во-вторых, укрепить роль Анкары как энергетического хаба и повысить энергетическую безопасность Европы.

Ранее стало известно, что иранская сторона перекрыла доступ в Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия морской блокады США. Также в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) предостерегли суда в Персидском и Оманском заливах от приближения к Ормузу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские борцы посоревнуются за золото на чемпионате Европы
Долина сыграла роль в спектакле о выгнанной из квартиры аферистами бабушке
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Футболист «Вероны» Орбан подрался с болельщиком из-за отказа от фото
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

