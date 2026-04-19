Найден новый маршрут поставок нефти в обход Ормузского пролива

Проект нефтепровода Басра — Джейхан может стать хорошим решением для энергетической безопасности региона на фоне рисков в Ормузском проливе, сообщает Hürriyet. По данным газеты, этот проект предполагает транспортировку нефти из южных месторождений Ирака к турецкому порту Джейхан на Средиземном море.

Новый трубопровод может стать «золотой возможностью» как для Турции, так и для глобального энергорынка, — отметил источник издания.

Как уточнил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, проект транспортировки нефти из Ирака через Турцию может решить сразу несколько задач. Во-первых, обеспечить стабильный экспорт для Багдада, во-вторых, укрепить роль Анкары как энергетического хаба и повысить энергетическую безопасность Европы.

Ранее стало известно, что иранская сторона перекрыла доступ в Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия морской блокады США. Также в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) предостерегли суда в Персидском и Оманском заливах от приближения к Ормузу.