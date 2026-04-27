Люди погибли при столкновении двух поездов в Индонезии Antara: минимум три человека погибли при столкновении двух поездов в Индонезии

В провинции Западная Ява (Индонезия) произошло столкновение двух поездов. В результате аварии три человека погибли и еще 29 получили ранения, сообщило агентство Antara.

По информации источника, поезд дальнего следования врезался в хвостовую часть электрички. После удара люди оказались заблокированы в искореженных вагонах.

Некоторые пострадавшие были без сознания, указали очевидцы. Местные чиновники отметили, что точное число жертв пока неизвестно — спасатели продолжают разбирать завалы.

До этого два пригородных поезда столкнулись к северо-западу от Копенгагена. Инцидент случился на железнодорожном переезде между Хиллеродом и Кагерупом, пострадали 18 человек. Для срочной госпитализации раненых был задействован военный вертолет, а всего из поврежденных вагонов эвакуировали 37 пассажиров. Полиция Северной Зеландии приступила к техническому расследованию, чтобы установить точные причины столкновения на высокой скорости.

