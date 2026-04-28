Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 00:52

Два крупных аэропорта на юге России закрылись для самолетов

Росавиация ввела дополнительные ограничения в аэропортах Геленджика и Краснодара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Росавиация ввела дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский). Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, соответствующее сообщение опубликовано в социальных сетях ведомства.

Согласно действующим уведомлениям NOTAM, аэропорт Геленджика до этого и так работал в сокращенном режиме. Он принимал и отправлял рейсы только с 8:30 до 20:00 по московскому времени. Аэропорт Краснодара, в свою очередь, функционировал с 09:00 до 23:00. В данный момент ограничения усилены — обе воздушные гавани закрыты для выпуска и приема самолетов.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении.

Аэропорты продолжат работу по сокращенному графику до особого распоряжения. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний, так как возможны изменения в расписании.

Ранее инцидент произошел в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели. По информации индийского издания Economic Times, двигатель самолета загорелся во время разбега по взлетной полосе. Авария случилась со швейцарским рейсом из Дели в Цюрих.

Регионы
Геленджик
Краснодар
ограничения
аэропорты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.