Загоревшийся самолет едва не унес жизни шести пассажиров В Нью-Дели шесть человек пострадали из-за загоревшегося двигателя самолета

Двигатель самолета загорелся во время разбега по взлетной полосе в Нью-Дели, передает индийское издание Economic Times. Согласно его информации, инцидент произошел в международном аэропорту имени Индиры Ганди со швейцарским рейсом из Дели в Цюрих.

Шесть пассажиров госпитализированы после того, как швейцарский рейс из Дели в Цюрих прервал разгон и был эвакуирован со взлетно-посадочной полосы, — отметил источник.

