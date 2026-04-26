Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 07:25

Загоревшийся самолет едва не унес жизни шести пассажиров

В Нью-Дели шесть человек пострадали из-за загоревшегося двигателя самолета

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Двигатель самолета загорелся во время разбега по взлетной полосе в Нью-Дели, передает индийское издание Economic Times. Согласно его информации, инцидент произошел в международном аэропорту имени Индиры Ганди со швейцарским рейсом из Дели в Цюрих.

Шесть пассажиров госпитализированы после того, как швейцарский рейс из Дели в Цюрих прервал разгон и был эвакуирован со взлетно-посадочной полосы, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что сразу несколько причин привели к столкновению самолета с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе в Нью-Йорке. Одним из основных нарушений стало разрешение диспетчера пожарным пересечь ВПП, когда к ней приближался воздушный борт.

В результате аварии в аэропорту Ла-Гуардия погибли оба пилота, более 40 пассажиров получили ранения. При столкновении самолет компании Air Canada «поднялся на дыбы», а передняя часть оказалась разворочена от удара с авто.

До этого стало известно, что в Лос-Анджелесе небольшой самолет во время полета задел линию электропередачи и упал. Воздушное судно рухнуло на парковку магазина автозапчастей. Пилот выжил, однако поступил в больницу в критическом состоянии.

Азия
Индия
Нью-Дели
авиарейсы
Самое популярное
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.