В ООН забили тревогу из-за необратимых последствий от ударов по АЭС «Бушер» Иравани: удары по АЭС «Бушер» приведут к необратимым последствиям

Любой удар по АЭС «Бушер» в Иране приведет к необратимым последствиям в гуманитарной и экологической сферах, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Он также обратил внимание на нарушения норм международного права, выступление транслировалось на сайте организации.

Любой удар по ядерным объектам, в частности по АЭС «Бушер», неизбежно приведет к необратимым гуманитарным и экологическим последствиям. Эти незаконные действия представляют собой явное нарушение международного права, — сказал Иравани.

Ранее сообщалось, что часть сотрудников Росатома готова остаться в Иране и продолжить нести службу на АЭС «Бушер». Глава госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что важно не допустить боевых действий на территории действующего реактора.

До этого представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия делает все возможное, чтобы обратить внимание мирового сообщества на стремительное приближение ситуации вокруг АЭС «Бушер» к опасной черте. По словам дипломата, избежать катастрофы еще можно, но для этого необходимо полностью прекратить атаки на объект.