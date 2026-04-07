«Бесчеловечно»: в Запорожье раскрыли правду об ударах ВСУ по спасателям В Запорожской области назвали намеренными удары ВСУ по спасателям

ВСУ целенаправленно атаковали спасателей, скорую помощь и мирных жителей, которые пытались помочь детям в обстреливаемой школе села Великая Знаменка, сообщили ТАСС в департаменте информполитики администрации Запорожской области. Там назвали украинские удары бесчеловечными.

ВСУ целенаправленно убивали тех, кто пытался оказать помощь детям, бесчеловечно нанося удары по спасателям, машинам скорой помощи, обычным гражданам, — отметили в департаменте.

Ранее в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Запорожской области сообщили, что в результате удара ВСУ по жилому дому в селе Великая Знаменка погиб пожилой мирный житель. Этот мужчина стал второй жертвой массированной атаки на населенный пункт.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что вывоз детей из школы в селе Великая Знаменка, подвергшейся атаке Вооруженных сил Украины, полностью закончен. По словам руководителя региона, ситуация в окрестностях учебного заведения продолжает оставаться тревожной.