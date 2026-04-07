07 апреля 2026 в 14:47

Балицкий заявил о завершении эвакуации детей из атакованной ВСУ школы

Евгений Балицкий Евгений Балицкий Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Эвакуация детей из школы в селе Великая Знаменка Запорожской области, по которой ударили ВСУ, полностью завершена, заявил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, обстановка в районе учебного заведения остается напряженной.

На данный момент все дети из школы эвакуированы. Оперативная обстановка остается напряженной, — подчеркнул губернатор.

Ранее глава Запорожской области сообщил, что в результате удара беспилотников ВСУ по школе села Великая Знаменка пострадали шесть человек. По словам руководителя региона, пятеро из них — несовершеннолетние.

Кроме того, Балицкий отметил, что педагог, пострадавший при обстреле школы в селе Великая Знаменка, доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В результате атаки ранения также получили пятеро детей.

Глава региона подчеркнул, что энергоинфраструктура региона получила значительные разрушения в результате атаки Вооруженных сил Украины. По его словам, регион подвергся масштабным обстрелам. Как отметил Балицкий, все объекты жизнеобеспечения населенного пункта функционируют без сбоев.

Бизнесмен из Калининграда предстанет перед судом за смерть разнорабочего
Почти 80 человек подхватили кишечную инфекцию в Дагестане
Журналист оценил значение визита Вэнса в Венгрию
«Часть издержек»: Вэнс о вмешательстве Киева в американские выборы
Бахрейн резко сменил риторику в новой резолюции по Ормузскому проливу
Россиянина посадили за госизмену
Мишустин заявил о новых возможностях за счет дисконта на российскую нефть
Спектаклю с Долиной «Мечты Фемиды» грозит оглушительное фиаско
Генерал раскрыл, что мешает Трампу нанести ядерный удар по Ирану
Раскрыта одна важная деталь разговора Орбана с Путиным
Серябкина призналась, почему до сих пор не общается с Темниковой
«Скидок не ждите»: война в Иране взвинтила цены на авиабилеты для россиян
Экс-замдиректора Росгвардии увеличили срок по делу о мошенничестве
Ветеринар ответил, как часто нужно мыть собаку
Художник Сафронов рассказал о прошедших выставках
«Боже, благослови великий народ»: Трамп сделал заявление о гибели Ирана
Россиянин решил стать «конем» и отправился пешком в Бразилию
Врач раскрыл, на лечение каких видов рака направлена российская онковакцина
Раскрыто, почему нельзя красить яйца на Пасху гуашью или косметикой
США направили ультраэлитную бригаду на Ближний Восток
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

