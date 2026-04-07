Балицкий заявил о завершении эвакуации детей из атакованной ВСУ школы

Эвакуация детей из школы в селе Великая Знаменка Запорожской области, по которой ударили ВСУ, полностью завершена, заявил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, обстановка в районе учебного заведения остается напряженной.

Ранее глава Запорожской области сообщил, что в результате удара беспилотников ВСУ по школе села Великая Знаменка пострадали шесть человек. По словам руководителя региона, пятеро из них — несовершеннолетние.

Кроме того, Балицкий отметил, что педагог, пострадавший при обстреле школы в селе Великая Знаменка, доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В результате атаки ранения также получили пятеро детей.

Глава региона подчеркнул, что энергоинфраструктура региона получила значительные разрушения в результате атаки Вооруженных сил Украины. По его словам, регион подвергся масштабным обстрелам. Как отметил Балицкий, все объекты жизнеобеспечения населенного пункта функционируют без сбоев.