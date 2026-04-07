07 апреля 2026 в 15:42

США направили ультраэлитную бригаду на Ближний Восток

Сенатор Коттон сообщил об отправке элитной бригады США на Ближний Восток

США направили на Ближний Восток элитную 142-ю полевую артиллерийскую бригаду Нацгвардии, сообщил сенатор Том Коттон в соцсети Х. Подразделение дислоцируется в штате Арканзас.

Сегодня отважные мужчины и женщины из 142-й полевой артиллерийской бригады штата Арканзас отправляются на Ближний Восток, — отметил Коттон.

142-я полевая артиллерийская бригада, основанная в 1893 году, участвовала во всех крупных конфликтах США, кроме войны во Вьетнаме. На вооружении бригады — высокоточные системы HIMARS, гаубицы M777A2 и самоходные установки M109A6 Paladin. Бойцы действуют под девизом «Попробуй останови нас!».

Ранее авторы зимбабвийской правительственной газеты The Herald обратили внимание, что у Вашингтона нет четкой стратегии в войне против Ирана и единственным выходом остается позорный уход с Ближнего Востока. За этим неизменно последует крах американского влияния в регионе, отмечает издание. Иран может потребовать ликвидации военных баз США, репараций и перехода на торговлю нефтью в других валютах вместо доллара.

