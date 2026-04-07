Раскрыта одна важная деталь разговора Орбана с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в октябре 2025 года завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным прощанием на русском языке, сообщает Bloomberg. Детали формулировки, использованной в беседе, не раскрываются.

Венгерский премьер поблагодарил Путина и попрощался по-русски, — говорится в материале.

В издании также отметили, что во время того разговора Путин рассказал Орбану, что катается на лыжах. Глава государства отметил, что осведомлен об увлечении собеседника футболом.

Кроме того, премьер-министр Венгрии поведал известную в его стране притчу о льве и мыши, символизирующую отношения между Будапештом и Москвой. По сюжету хищник поймал грызуна и собирался его проглотить, но тот пообещал отплатить добром. Лев отпустил мышь, а позже попал в капкан к охотникам, которые привязали его к дереву. Услышав рев зверя, мышь перегрызла путы и освободила его, показав, что даже слабый способен выручить сильного.

До этого Орбан сообщил о намерении применить финансовые и политические рычаги, чтобы принудить Украину возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Выступая перед Торгово-промышленной палатой, глава правительства уточнил, что речь не идет о военной силе.