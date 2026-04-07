07 апреля 2026 в 17:30

Почти 850 школ, больниц и детсадов оказались подтоплены в Дагестане

Меликов: в Дагестане из-за паводка пострадали 842 социально значимых объекта

Фото: t.me/mchsdagestan
Более 840 социально значимых объекта пострадали в Дагестане в результате наводнения, заявил руководитель республики Сергей Меликов на совещании с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, речь идет в том числе о школах, больницах, поликлиниках и детских садах.

Пострадало 842 социально значимых объекта, — подчеркнул глава региона.

Новая волна ливней спровоцировала повторные подтопления в нескольких муниципалитетах Дагестана. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в Махачкале, Буйнакске, Хасавюрте, Каспийске, Дагестанских Огнях, а также в Дербентском, Хасавюртовском, Бабаюртовском, Карабудахкентском, Гумбетовском, Новолакском, Кайтагском районах и на других территориях.

Ранее житель Махачкалы подтвердил, что один дом был снесен, а еще три находятся под угрозой обрушения. По его словам, жильцам оказывают помощь местные власти — их эвакуировали в пункты временного размещения. Очевидец также отметил, что из-за продолжительных осадков почва стала сырой и размытой. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

